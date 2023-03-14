العراق .. نداء مهم من مصرف الرافدين

وجهت الادارة العامة لمصرف الرافدين، بالعراق ، نداء عاجلا إلى جميع فروع المصرف العاملة في العراق على الارتقاء بأدائهم وتخفيف الإجراءات الروتينية خلال التعاملات المصرفية.





وفي بيان للمكتب الإعلامي للمصرف، طالبت الادارة العامة للمصرف جميع الفروع بضرورة تقديم أفضل الخدمات المصرفية نوعاً وكماً بما ينعكس إيجاباً على تنمية وتطوير الأداء المصرفي".



كما شددت التوجيهات علي ضرورة العمل على تحقيق رضا الزبون من خلال مغادرة الإجراءات الروتينية وإرساء افضل طرق التعامل مع الزبائن المعروفين لدى المصرف، مع ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بدرجة المخاطر وفق معايير مبسطة".



كما أكدت علي ضرورة استخدام أبسط الأساليب والاجراءات فيما يتعلق بتطبيق مبدأ (اعرف زبونك) فضلا عن سرعة الاستجابة لطلبات المستوردين وتجار الجملة والمفرد وفتح الحسابات المصرفية لهم، لإجراء التحويلات الخارجية عبر المنصة الالكترونية المصرفية".