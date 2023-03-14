كلية التربية للطفولة المبكرة القاهرة تنظم المؤتمر العلمى الـ 12.. تفاصيل

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الخامس، تحت عنوان "الطفولة وتحديات العصر الرقمي"، والذي يلقي الضوء على أحدث الاتجاهات العلمية في مجال تربية الطفل وفقًا لمستحدثات التحول الرقمي،بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الطفولة من داخل مصر وخارجها.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بأهمية الوسائط التربوية والتثقيفية الحديثة في ظل تحديات العصر الرقمي .

مناقشة القضايا ذات الصلة بالأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة.

تقديم رؤي مستقبلية لتعليم الأطفال والمهتمين بمجال الطفولة، وتبادل الخبرات بين المتخصصين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام بمجال الطفولة.

تشجيع الباحثين على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بتربية الطفل.

عرض أحدث الدراسات التربوية والأكاديمية والتطبيقية ذات الصلة بوسائط تثقيف الطفل وفنون الأداء في ظل تحديات العصر الرقمي.

كما أن المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية التربية للطفولة المبكرة، يأتي في إطار الخطة استراتيجية جامعة القاهرة 2020-2025 وعلاقتها بالتحول الرقمي.

محاور المؤتمر

أن محاور المؤتمر تتناول موضوعات متعددة مثل

التربية الخاصة والإرشاد النفسي بمرحلة الطفولة في عصر الذكاء الاصطناعي وتمكين ذوي الهمم،

وتربية الطفل في ضوء التحول الرقمي من خلال المناهج والبيئة التعليمية والتطبيقات التكنولوجية في مجال تعلم الأطفال والإدارة الإلكترونية المبدعة في مؤسسات الطفولة المبكرة.

وسائط تثقيف الطفل في ظل تحديات العصر الرقمي مثل الفنون الأدائية، وإعلام وثقافة الطفل.

المواطنة الرقمية وحقوق الطفل الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الطفولة المبكرة.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، إن المؤتمر يسعى إلى وضع الرؤى المستقبلية والتوجهات المعاصرة في مجال الطفولة للأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطبيق أحدث البرامج التربوية المتخصصة والمتطورة وفقًا لتحديات العصر الرقمي، وتوظيف كافة الفلسفات التربوية والنظريات النفسية والوسائط التثقيفية وفنون الأداء في مؤسسات كل من الحضانة ورياض الأطفال والتربية الخاصة، إلى جانب الاستفادة من عرض التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والدولية المتميزة لتطوير مؤسسات الطفولة والتربية الخاصة في ظل تحديات العصر الرقمي.