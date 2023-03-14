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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

9 كيلو حشيش.. تفاصيل مثيرة في ضبط تاجري مخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وترويجها على عملائهم بالقاهرة.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين- "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة "أجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- هاتفى محمول).

بمواجهتهم إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

حبس شخصين حبس 9 كيلو مخدر الحشيش الحشيش الطب الشرعى القاهرة بدر

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