ضمن احتفالات العيد القومى.. محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات بأجهزة كهربائية ومنزلية

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، 20 أماً مثالية، خلال الاحتفالية، التي نظمتها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة االتضامن الاجتماعي بالفيوم، وصباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، كما هنأ الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واقتراب شهر رمضان الكريم.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، الذى يتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

وثمن "الأنصاري" الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشئة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتاً إلى أن الأم هي سبب النجاح فى حياة الأبناء، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، مثمناً الدور الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وما تبذله مؤسسة العربى من عمل صادق، ليصل الخير إلى مستحقيه، بالشراكة مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، التى تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية.

من جانبها أكدت صباح العربي، حرص مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، علي تكريم الأمهات المثاليات بشكل منتظم، لما للأم من دور عظيم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح، معربةً عن شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم، وجميع القائمين على تنظيم الحفل، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وفى ختام الفعاليات قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات عدداً من الأجهزة الكهربائية والمنزلية المقدمة من شركة العربى للتنمية وسط فرحة غامرة انتابت كافة الحضور.

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