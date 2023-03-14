نفسي أقدم سينما.. إلهام وجدي تكشف عن خطتها بعد كشف مستعجل فيديو

تصور حاليًأ الفنانة إلهام وجدي دورها فى مسلسلها الجديد كشف مستعجل والتى تخوض به موسم رمضان القادم بجانب كل من مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا.



وقالت إلهام فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تقدم فى هذا المسلسل شخصية لاعبة ملاكمة تدعي لى لى، تتعرض لكثير من المواقف الكوميدية يتخللها بعض المشاهد الأكشن، أمام مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا.



وعن تحضيرها للشخصية قالت إلهام أنها طلبت من الشركة المنتجة مدربين على أعلى مستوى لتدريبها على ألعاب الملاكمة، وبالفعل تدربت على شخصيتها مع مدربين محترفين، قبل التصوير بعدة أسابيع، حتى تمكنت من تجسيد الشخصية بشكل متقن، مشيرة أنها تنتظر ردود الفعل حول شخصيتها خاصة المشاهد الأكشن التى تتضمنها الشخصية.



وعن الأعمال القادمة أكدت إلهام أنها ركزت خلال الفترة الماضية على الدراما وقدمت مسلسل إيجار قديم مع شريف منير وكشف مستعجل مع مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا، لذلك فتتمنى أن يكون العمل القادم فى السينما فهذا هو هدفها الفترة القادمة.





تفاصيل مسلسل كشف مستعجل

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفي ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين ، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏