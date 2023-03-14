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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء شباب بلوزداد.. فيريرا للاعبي الزمالك: الهزيمة تعني خسارة كل شيء

الزمالك
الزمالك

نشر أحمد حسن تصريحات فيريرا المدير الفني للزمالك مع اللاعبين بشأن مباراته مع شباب بلوزداد الجزائري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيس بوك :" فيريرا في اجتماعه مع لاعبي الزمالك اليوم: مباراة شباب بلوزداد فرصتكم الأخيرة هذا الموسم.. الخسارة تعني خسارة كل شيء هذا الموسم.. ثقوا في أنفسكم ".

ووصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي، إلى مطار القاهرة منذ قليل ، استعدادا للسفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى  مران الفريق الختامي بالقاهرة منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة متجهة  إلى الجزائر مساء اليوم عبر طائرة خاصة ، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري  أبطال أفريقيا.

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