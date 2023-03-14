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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير أمن معلومات يوجه رسالة للأسر بشأن مخاطر السوشيال ميديا

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، عقوبات الاسفاف والمخالفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن هناك قوانين تعاقب كل من يقدم محتوي مخالف بالحبس من  سنة إلي 10سنوات، وغرامات تصل إلي 500ألف جنيه، مؤكدا أن هذه القوانين هدفها الحد من الكم الكبير من المحتوي المخالف علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد، علي ضرورة أن يكون هناك رقابة أولا من داخل الأسرة، عن الطريق الأب والأم، والعمل علي توعية أبناءهم بعدم الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، وحثهم علي الاستخدام الإيجابي.

و حذر، خبير أمن المعلومات، من مخاطر اللايفات علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، قائلا": "هناك بعض الأشخاص عبيد الفلوس، بيطلع بنته أو مراته لايفات علي السوشيال ميديا".

وأضاف السخاوي، خلال لقاءه في برنامج "ساعة مع نيبال" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الوضع علي السوشيال ميديا أصبح يتخطى حدود العادات والتقاليد، وهناك من يتجاوز ويقدم محتوى ضد المنطق والفطرة، مشددا على أنه يجب محاكمتهم.

وأشار، إلي أن الدولة بدأت تأخذ إجراءات خلال الفترة الماضية ضد بعض الشخصيات والبلوجر الذين يقدمون إسفاف و محتوى غير لائق.

خبير أمن المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي الحبس السوشيال ميديا البلوجر

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