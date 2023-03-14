بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركز الرياض في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، قراراً رقم 527 لسنة 2023م، بإجراء حركة تكليفات جديدة لرؤساء القرى ونواب رئيس مركز ومدينة الرياض.

وتضمنت الحركة، تكليف مصطفى مسعد غازي، نائباً لقرى شرق الرياض، ومحمد عبد الله عبد الجواد، نائباً لقرى غرب الرياض، وصبحي محمد عبد الوهاب، نائباً للإزالات والإشغالات، ووائل محمد عبد الرؤوف، نائباً للنظافة والتجميل.

وشملت الحركة -أيضاً- تكليف أحمد محمد بسيوني، رئيساً لقرية الرصيف، وعبد الجواد عوض عبد اللطيف، رئيساً لقرية أبو ريا، وعلاء شهدي إسماعيل، رئيساً لقرية الرغامة، وعمرو السيد زين الدين، رئيساً لقرية الوزارية، وإيمان حسني شمس الدين، رئيساً لقرية الفيروز، ومحمد زكريا محيي الدين، رئيساً لقرية المجد 55.

كما شملت الحركة -أيضاً- تكليف كل من: نهاد فتوح محمد، رئيساً لقرية الحصفة، ونورا كمال عطية، رئيساً لقرية الضبعة، وفاطمة أحمد حامد، رئيساً لقرية أبو مصطفى، وياسمين عزت بدوي، رئيساً لقرية العباسية، وعبير رفعت عبد الجواد، رئيساً لقرية البرية، ووليد خيري حسين عبد المعطي، رئيساً لقرية أم سن، وسوريا محمد عبد اللطيف، رئيساً لقرية بقلولة.