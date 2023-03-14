حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.. تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية في السعودية

أعلنت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة غدا بعدد من المدارس نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المملكة.

ونشرت إدارة تعليم تبوك على تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الأحوال الجوية نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء الموافق 23-8 في مدارس مدينة تبوك وقراها ومدارس محافظة تيماء وقراها حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

كما أعلنت جامعة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء، بكلية العلوم والأدب ببلجرشي "الأقسام الأدبية".



وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات بمحافظة بلجرشي ليوم غد - عن بُعد -.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية الثلاثاء في مدارس الإدارة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودي، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة التعليمية السعودية إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وعلى جانب آخر، أظهر مقطع فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي، الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المملكة العربية السعودية، نتيجة إعصار ضرب مدينة الطائف.

وأظهر مقطع الفيديو، أضرارا جسيمة في بعض السيارات والممتلكات التي كانت في محيط الإعصار.