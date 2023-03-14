بعد عودتها للغناء.. دينا حايك تحتفل بشفائها من السرطان على الهواء |شاهد

احتفلت الفنانة اللبنانية دينا حايك بشفائها تماما من السرطان في حلقة تلفزيونية على الهواء، ببرنامج حديث البلد، وقدم لها فريق البرنامج باقة ورد احتفاءا بهذه المناسبة.

وكشفت دينا حايك رحلتها مع المرض منذ حوالي شهر بحسب تصريحاتها في البرنامج، بعد جلسات العلاج والإشعاع، وقالت إنها تعلمت أن الصحة أهم شيء، والصبر والإيجابية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها دينا حايك شفائها من السرطان، بعدما أحيت حفلا غنائيا فى تونس يوم 11 فبراير الماضي، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

دينا حايك

وحضرت الفنانة اللبنانية دينا حايك، ندوة تحت عنوان “الكشف المبكر لسرطان الثدي”، والتي تنظمها جمعية في بيروت، لتعلن بعدها إصابتها بالمرض.

وظهرت على دينا حايك ملامح المرض، وتغير شكلها أثناء ظهورها في الندوة التي حرصت على حضورها للتوعية بضرورة الكشف المبكر لمواجهة السرطان في بداياته.

وقالت دينا حايك، خلال إحدى اللقاءات الصحفية على هامش حضورها الندوة: "أول خطوة أخذتها إنى قصيت شعرى بعد ما أخبروني إنى هخسر شعرى، وخسرت كتير من شعرى، ومش هقدر أشوفه بيتساقط".