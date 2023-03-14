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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغندور: يوسف السباعي اتسم بالبساطة في التعامل مع أي شخص..فيديو

الأديب الراحل يوسف
الأديب الراحل يوسف السباعي

أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، حفيد الأديب الراحل يوسف السباعي، أنه عاصر جده في مرحلة الطفولة حتى سن 10 سنوات، مشيرا إلى أنه كان مرتبطا به بشكل كبير، خلال تلك المرحلة.

وقال عبد الوهاب الغندور، خلال لقاء له لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن يوسف السباعي، كان شخصية منضبطة، مؤكدا أنه كان يحرص على الإستيقاظ مبكرا ، ويمارس الرياضة، و عمله بشكل دائم ويعود إلى المنزل بمواعيد محددة.

وتابع أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، حفيد الأديب الراحل يوسف السباعي، ، أنه يستطيع أن يستمتع بيومه أيا كان ما يحدث خلال هذا اليوم، وفي نفس الوقت ان لديه فلسفة خاصة، هي حب ما يقوم به من عمل، مما يعطي جودة كبيرة للعمل.

وأشار  عبد الوهاب الغندور إلى أن يوسف السباعي كان بسيطا في التعامل، ولم يختلف في التعامل مع اي شخص، حتى عندما أصبح وزيرا للثقافة.
 

 

يوسف السباعي مرحلة الطفولة جامعة عين شمس الهندسة الرياضة

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