"تجارة الجملة" تعلن عن الأسعار المخفضة بمعارض أهلا رمضان بالجمهورية .. فيديو

قال عادل عبد العزيز العضو المنتدب لـ الشركة العامة لتجارة الجملة ، إن الاستعداد لشهر رمضان المبارك جاء ضمن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والدكتور علي المصيلحي وزير التمزين ، وذلك قبل 3 شهور من الأن ، متابعا : " وصلنا لـ 500 معرض وشادر " أهلا رمضان " حتى الأن ".

وتابع عادل عبد العزيز ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن هناك أكثر من 1300 منفذي يتعامل مع المواطن تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ، موضحا أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان " اليوم بمدينة نصر لتوفير كافة أنواع السلع .

وأشار ، إلى أنه بالتعاون مع الشركة القابضة لتجارة السلع تم ضخ كميات كبير من كافة السلع ، وبأسعار مناسبة تقل عن مثيلتها بحوالي 25 و 30 % ,ـ

مردفا : السكر بـ 14 ونصف ، والرز بـ 14.5 ، وسعر كيس المكرونة بـ 7 ونصف للوزن 400 جرام ، وزجاجة الزيت بـ 35 جنيه ، والدقيق بـ 18 جنيه .

وتابع : الدواجن المجمدة بـ 65 جنيها ، واللحوم السودانية بـ 165 جنيها للكيلو ، واللحوم المجمدة بـ 79 جنيها للكيلو ، وذلك مع استمرار صرف الكابونات لغير القادرين لصرف السلع .