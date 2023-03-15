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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تجارة الجملة" تعلن عن الأسعار المخفضة بمعارض أهلا رمضان بالجمهورية .. فيديو

تجارة الجملة
تجارة الجملة

قال عادل عبد العزيز العضو المنتدب لـ الشركة العامة لتجارة الجملة  ، إن الاستعداد لشهر رمضان المبارك جاء ضمن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والدكتور علي المصيلحي وزير التمزين ، وذلك قبل 3 شهور من الأن ، متابعا : " وصلنا لـ 500 معرض وشادر " أهلا رمضان " حتى الأن ".

وتابع عادل عبد العزيز ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن هناك أكثر من 1300 منفذي يتعامل مع المواطن تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ، موضحا أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان " اليوم بمدينة نصر لتوفير كافة أنواع السلع .

وأشار ، إلى أنه بالتعاون مع الشركة القابضة لتجارة السلع تم ضخ كميات كبير من كافة السلع ، وبأسعار مناسبة تقل عن مثيلتها بحوالي 25 و 30 % ,ـ

مردفا : السكر بـ 14 ونصف ، والرز بـ 14.5 ، وسعر كيس المكرونة بـ 7 ونصف للوزن 400 جرام ، وزجاجة الزيت بـ 35 جنيه ، والدقيق بـ 18 جنيه .

وتابع : الدواجن المجمدة بـ 65 جنيها ، واللحوم السودانية بـ 165 جنيها للكيلو ، واللحوم المجمدة بـ 79 جنيها للكيلو  ، وذلك مع استمرار صرف الكابونات لغير القادرين لصرف السلع . 

الشركة العامة لتجارة الجملة برنامج من مصر اهلا رمضان توك شو

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