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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس عرض محمد أبوجبل على الأهلي

أبو جبل
أبو جبل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن عرض محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك السابق وفريق البنك الأهلي الحالي على إدارة الكرة بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتدعيم مركز حراسة المرمى مع محمد الشناوي.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على إدارة الكرة في النادي الأهلي إمكانية الحصول على خدمات محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع: "أبو جبل أبدى مرونة كبيرة في الانتقال للأهلي خاصة من الجانب المادي حيث لم يطلب أي شروط خاصة، كما لم يطلب وضع أى بنود تمنحه فرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي في حال إتمام الصفقة".

الزمالك النادي الأهلي الأهلى محمد الشناوي فريق الزمالك محمد أبو جبل

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