مدرب إنبي: فيريرا خدمني.. ولعبنا على نقاط ضعف الزمالك

أكد تامر مصطفى مدرب فريق إنبي أن جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك خدمه بالتشكيل الذي دفع به خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال تامر مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حرصت على تحضير لاعبي إنبي للعب على نقاط ضعف الزمالك خاصة في الدفاع، لذلك ضغطنا على الزمالك من البداية"

وأضاف: "كنت متوقعًا تغييرات في تشكيل الزمالك أمام إنبي ولكن فيريرا دفع بنفس تشكيل مباراة الترجي وهو ما خدمني، من خلال حالة الإجهاد التي عانى منها الزمالك وبالتالي نجحنا في الضغط على الزمالك مبكرًا والعمل على التسجيل" .

واختتم: "كان من مصلحتي أن يدخل فيريرا بنفس تشكيل مباراة الترجي حتى يكون لاعبو الزمالك مُجهدين".