روسيا تطلق قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في شرق أوكرانيا .. تفاصيل

كشفت وكالة “فرانس برس” عن إطلاق قنابل الفوسفور الأبيض، الثلاثاء، من مواقع روسية في منطقة غير مأهولة بالقرب من بلدة تشاسيف يار شرقي أوكرانيا.

وحسب الوكالة، تم إطلاق مقذوفين بفاصل خمس دقائق في حوالي الساعة 4:45 مساءً، وذلك على الطرف الجنوبي من تشاسيف يار المؤدي إلى مدينة باخموت الأوكرانية، والتي تتضمن أطول معركة في الغزو الروسي منذ عام.

وأعقب صوت الصفير المنبعث من المقذوفات انفجارات تسببت فيها قنابل أطلقت كرات صغيرة مشتعلة من الفوسفور الأبيض والتي سقطت ببطء على الأرض.

وأشعلت الكرات النار في الغطاء النباتي على جانبي الطريق على سطح يعادل حجم ملعب كرة القدم.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد ما إذا كان الموقع المستهدف هو موقع للقوات الأوكرانية، لكن شاحنة خضراء تمثل إشارة للجيش الأوكراني، كانت متوقفة على طريق المنطقة المحترقة.

وتعد الأسلحة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض هي أسلحة حارقة يُحظر استخدامها ضد المدنيين، لكن يمكن نشرها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية 1980 الموقعة في جنيف.

واتهمت كييف موسكو باستخدامها في عدة معارك منذ بدء الحرب، بما في ذلك ضد المدنيين، وهو ما نفاه الجيش الروسي بشكل قاطع.