الشرطة البريطانية توقف رئيس الوزراء بسبب كلبه.. ما الأمر؟

كشفت شرطة العاصمة البريطانية، أن ضابطًا تحدث إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي، بعد أن تم تصوير كلبهما وهو يركض بشكل فوضوي في حديقة هايد بارك بلندن دون لجام أو رباط للإمساك به.

وتطلب الحدائق الملكية من الأشخاص إمساك الكلاب بمقاود لمنع الإضرار بالحياة البرية والطيور.

وقالت الشرطة في بيان|: "علمنا بمقطع فيديو يظهر كلبًا يسير بعيدًا دون قيادة في هايد بارك".

وأضافت الشرطة "تحدث ضابط كان حاضراً في ذلك الوقت إلى عائلة سوناك وذكّرها بالقواعد. وأعيد الكلب لقيادتها".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "لن أدلي بمزيد من التعليقات".

ورفض مكتبه التحدث بالقول عما إذا كان رئيس الوزراء سيعتذر عن ترك كلبه بدون سيطرة.

وكان قد تم تصوير رئيس الوزراء البريطاني من قبل أحد الأشخاص وهو يحاول إبقاء كلبه من نوع “لابرادور” بحرية في الحديقة، حيث نشره الرجل على تطبيق "تيك توك"، قائلاً إنه يجب إبقاء الكلاب تحت القيادة بإمساكهم.

وكانت الشرطة البريطانية، فرضت في يناير الماضي، غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك لركوبه سيارة دون ارتداء حزام الأمان أثناء تصوير مقطع مصور لوسائل التواصل الاجتماعي.

واعتذر سوناك على الأمر، واصفًا إياه بأنه "خطأ قصير الأمد في التقدير".

وكان سوناك يصور مقطعًا من المقعد الخلفي لسيارته أثناء سفره في شمال إنجلترا دون أن يرتدي حزام الأمان.