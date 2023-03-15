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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن مركبة جديدة لحمل البضائع بنظام قيادة ذاتية متقدم

مركبة AWV الكهربائية
مركبة AWV الكهربائية بالكامل

أعلنت شركة هوندا عن طرحها الجيل الجديد من مركبة AWV ذاتية القيادة للاستخدام الصناعي، حيث تعمل على نقل حمولة تصل إلى 907 كيلوجرام، وبذلك تكون قد أعلنت عن جيلها الثالث .

مركبة AWV الكهربائية بالكامل

وقالت شركة هوندا ، ان الجيل الجديد حصل على تطور كبير عن الجيل الثاني من نفس المركبة والتي كانت تقدم بحمولة قصوى 363 كيلوجرام فقط ، و إمكانية إعادة برمجتها لتتوافق مع البيئة التي تعمل بها والمسارات المخصصة مسبقاً .

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وأوضحت شركة هوندا عن الجيل الثالث من مركبة AWV الكهربائية بالكامل ، يتميز بإمكانية التحكم بها يدوياً عن بعد أو التحكم الذاتي للمركبة وفقاً لنظام محدد مسبقاً من خلال نظام بسيط لبرمجة المركبة.

مركبة AWV الكهربائية بالكامل

و يعد الهدف من مركبات العمل المستقلة أن توفر إمكانية إخبار هذه الآلة إلى أين تذهب، لتتنقل في مواقع البناء دون الحاجة إلى مدخلات بشرية إضافية بفضل أجهزة الاستشعار المتقدمة، مما يحرر الأشخاص من مهمة نقل البضائع بالشاحنات داخل الموقع إلى مهمات أخرى أكثر أهمية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والسلامة في موقع العمل.

مركبة AWV الكهربائية بالكامل

اما عن بطارية مركبة AWV الكهربائية بالكامل فى جيلها الثالث ، فهى أكبر لتوفر وقت تشغيل يصل إلى 10 ساعات، مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى 16 كم/ ساعة على وضع القيادة الذاتية، بالإضافة إل نظام ملاحي متقدم يتصل مع نظام مستشعرات متقدمة للقيادة الذاتية مع كاميرات، ونجحت المركبة بالفعل في العديد من الاختبارات الميدانية لنقل وتسليم البضائع ومواد البناء في نقاط محدد مسبقاً.

مركبة AWV الكهربائية بالكامل

تقدم مركبة هوندا AWV التجارية بطول كلي 3,025 مم، مع عرض 1,300 مم، وارتفاع كلي 2,051 مم، مع صندوق خلفي بطول 2,560 مم، وعرض 1,300 مم، مع حمولة قصوى 907 كيلوجرام، ومدى حركة كهربائي بالكامل يصل إلى 45 كيلومتر بالشحنة الواحدة. 

شركة هوندا

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