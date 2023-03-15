أكثر 5 سيارات SUV مبيعا في مصر

أعلنت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن أرقام مبيعات السيارات الملاكي في السوق المحلي المصري خلال فبراير الماضي من خلال الترخيص .

وأوضحت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ، ان عدد السيارات الملاكي التي تم ترخيصها في مصر كسيارات جديدة خلال فبراير ، يبلغ 5673 سيارة تم ترخيصها في مختلف وحدات المرور في مصر .

أما عن تفاصيل ترتيب السيارات ذات فئة الـSUV ، فتاتى أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر ، كالاتى :

1- شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تم بيع بعدد191 سيارة من السيارة شيري تيجو 7 ، تتوفر السيارة بمحرك ينتج قوة تصل الى 145 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يعة 1500 سي سي تيربو، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من نوع DSG يتألف من 6 سرعات.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 نحو 180 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 57 لتر، وتبلغ قدرتها على استهلاك الوقود نحو 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

- الفئة الأولى BASELINE بسعر 600,000 جنيه

- الفئة الثانية HIGHLINE بسعر 660,000 جنيه

2- سكودا كودياك

سكودا كودياك

تم بيع عدد 165 سيارة من سكودا كودياك موديل 2022، و تحتوي على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات .

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع 6.3 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار سكودا كودياك

- فئة / DYNAMIC بسعر 1,450,000 جنيه

- فئة AMBITION بسعر 1,550,000 جنيه

- فئة STYLE بسعر 1,650,000 جنيه

- فئة SPORT LINE بسعر 1,700,000 جنيه

- فئة L&K بسعر 1,775,000 جنيه

3- شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

تم بيع عدد 153 سيارة من شيري تيجو 3 موديل 2023، وتعمل السيارة بمحرك 126 حصانا، سعة 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، مع عزم دوران 160 نيوتن/متر، و عبر تقنية الدفع الامامي، حيث زودت بعلبة تروس أوتوماتيكية .

ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما زودت بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، وخاصية الحماية من السرقة ايموبليزر، ومثبت سرعة.

وتقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 515 الف جنيه لفئتها الوحيدة .

4- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تم بيع عدد 141 سيارة من كيا سبورتاج موديل 2023، و تحتوي علي محرك 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، ينتج قوة 180 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر .

اما عن اسعار كيا سبورتاج موديل 2023

- الفئة LX سعرها مليون و90 ألف جنيه

- الفئة EX سعرها مليون و190 ألف جنيه

- الفئة هاي لاين سعرها مليون و330 ألف جنيه

- الفئة توب لاين سعرها مليون و430 ألف جنيه

- الفئة جي تي لاين سعرها مليون و500 ألف جنيه

5- كيا إكسيد

كيا إكسيد

تم بيع عدد 100 سيارة من كيا إكسيد موديل 2022، و تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانية تصل إلي 160 حصان، وعزم أقصي للدوران 253 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

وتستهلك السيارة 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود إلي 50 لتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية.

اما عن اسعار كيا اكسيد

- فئة HIGHLINE بسعر 699,900 جنيه

- فئة TOP LINE بسعر 759,900 جنيه