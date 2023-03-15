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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان بابلو ينافس «أبور الأنوار» على صدارة «أنغامي»

مروان بابلو وأبو
مروان بابلو وأبو الانوار

طرح مغنى الراب مروان بابلو، تراك جديد باسم «ليلي يا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

واحتل تراك “ليلى يا” المرتبة رقم 5 عبر تطبيق أنغامى بعد أيام قليلة من طرحه منافسًا بذلك تراك “بلانكو” لمغنى الراب أبو الأنوار  والذى احتل المرتبة الأولى.

مروان بابلو

وكان قد طرح بابلو تراك “أجرة"، والتى ظهر فيها بدور المايسترو، فيما كان النصيب الأكبر من الكلمات والغناء من نصيب زاندر جوست، وشهد الفيديو كليب مشاهدة دموية. 

 

ظهر مروان بابلو مع زاندر جوست من قبل في عرض أزياء DIOR  في مصر، الذي أقيم في الأهرامات منذ أشهر قليلة، ويستعدان لإنتاج العديد من الأعمال الغنائية سويًا مؤخرًا. 

 

أغنية أجرة من كلمات مروان بابلو، وزاندر جوست الذي أنتج الموسيقى الخاصة بها، وقدمت على طريقة الفيديو كليب بقصة غريبة عن الانتقام. 

 

حفل مروان بابلو

 

افتتحت المطربة الفلسطينية رشا نحاس حفل مغني الراب المصري مروان بابلو في العاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس 16 فبراير الماضي. 

 

ونشر مروان بابلو عبر انستجرام صورًا من الحفل، الذي يعد الأول له في أوروبا، وبدأ به جولته العالمية الأولى في أنحاء القارة العجوز، في حين تعد تتويجا لاحتفال رشا نحاس بإطلاق ألبومها الجديد "أمرات"، عقب النجاح الجماهيري لتقديمها مؤخرًا حفلين كاملين العديد في برلين وهامبورج.

حفل مروان بابلو مغني الراب مروان بابلو أخبار مروان بابلو الرابر أبو الانوار

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