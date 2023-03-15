محافظ الغربية يستقبل السفير البريطاني قبل زيارته لمسجد السيد البدوي وشركة الغزل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، وذلك على هامش زيارته لعدد من المواقع داخل المحافظة.



ورحب محافظ الغربية بالسفير البريطاني على أرض الغربية، متمنيا له زيارة موفقة ، مؤكداً على أهمية وعمق العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات ، وأن تلك الزيارات تأتي بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات والوفود في شتى المجالات المختلفة.

وقال محافظ الغربية ، إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية والتنموية والتي تم تنفيذها خلال الـ ٨ سنوات الماضية في الغربية وكافة المحافظات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض رحمي، مع بايلي أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التي تتميز بها محافظة الغربية والفرص الاستثمارية في تلك القطاعات خاصة أن المحافظة قد أطلقت مبادرة دعم القرى المنتجة والتي يبلع عددها 23 قرية منتشرة في أرجاء المحافظة، ولديها من المقومات ما يجعل تلك القرى فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج.



ومن جانبه أعرب السفير البريطاني عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموي الذي تم بالمحافظة، لذا كانت الغربية المحطة الأولى لزيارته في محافظات الدلتا.



يذكر أن الزيارة تشمل تفقد أعمال التطوير بمسجد السيد البدوي وزيارة المجمع الصناعي وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

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