أبرز التصريحات الرئيس في افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية: لن نسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا.. وأطالب وسائل الإعلام بهذا الأمر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية، بالعين السخنة، وتحدث خلال الافتتاح عن أهمية الأسمدة، وتطوير الرقعة الزراعية، وتوفير الغذاء.. وأليكم أبرز التصريحات:



السيسي: لن نسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا

بشرى سارة للمصريين.. الرئيس السيسي يعلن أسعار التعاقد على عدة سلع استراتيجية

الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: أنا صادق وأمين معكم

السيسي: نتعاون مع شركات عالمية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت

شاهد.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

الرئيس السيسي: إدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي نهاية العام

مش فضل مننا .. الرئيس السيسي يطالب وسائل الإعلام بهذا الأمر

الرئيس السيسي: الزيارات الميدانية لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات العملاقة

الرئيس السيسي لـ المسئولين: اعملوا رحلات للشباب عشان يشوفوا المشروعات الزراعية العملاقة

800 مليون دولار.. الرئيس السيسي يعلن تكلفة مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

ليه بنعملهم.. الرئيس يرد على سبب إقامة مشروعات التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة

السيسي: نسابق الزمن لإدخال 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية



وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، وذلك خلال افتتاح المجمع.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إنه لن يسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا، ويقول لهم إن هذا الكلام غير حقيقي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا اتفقنا كحكومة على إعلان الحد الأدنى لأسعار القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس و الأرز".

وأضاف: “الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق المطلوب في مدة زمنية محددة، وأقول للمصريين: إنّني صادق وأمين معكم في كلمة أقولها”.

ووجه رسالة للمصريين، قائلا: "أنا بحاول أكون صادق وأمين معاكم، ومش بحب أقول حاجة ولن تتم".

وأضاف: اللي بقوله دا مش فضل ولا مِنَّة للناس، لأ، ده شغلنا، بس حق الناس تشوف اللي الدولة بتعمله وتقدمه من جهود وأموال مبذولة.

واسترسل: عايزين نوضح الناس كلها في مصر الكلام دا..عشان تعرف الدولة بتعمل إي لتقليل فجوة الغذاء، مؤكدا على أن الزيادة السكانية، ونموها تحد كبير للزراعة والدولة.



وأوضح: الزيارات الميدانية للشباب والطلبة لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات، بل قد تفوقها.



وأكمل: مشروعات التوسع الأفقي فى الأراضي الجديدة قائلا: "لو لاحظتوا الأرقام الموجودة فى تلك المشروعات سواء كانت الدلتا أو فى توشكي أو وسط سيناء ، نتحدث عن 3.5 مليون فدان، ويساوي تقريبا ثلث الأراضي الزراعية الموجودة فى مصر".