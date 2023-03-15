عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز التصريحات الرئيس في افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية: لن نسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا.. وأطالب وسائل الإعلام بهذا الأمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية، بالعين السخنة، وتحدث خلال الافتتاح عن أهمية الأسمدة، وتطوير الرقعة الزراعية، وتوفير الغذاء.. وأليكم أبرز التصريحات:

السيسي: لن نسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا
بشرى سارة للمصريين.. الرئيس السيسي يعلن أسعار التعاقد على عدة سلع استراتيجية
الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: أنا صادق وأمين معكم
السيسي: نتعاون مع شركات عالمية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت
شاهد.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة
الرئيس السيسي: إدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي نهاية العام
مش فضل مننا .. الرئيس السيسي يطالب وسائل الإعلام بهذا الأمر
الرئيس السيسي: الزيارات الميدانية لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات العملاقة
 الرئيس السيسي لـ المسئولين: اعملوا رحلات للشباب عشان يشوفوا المشروعات الزراعية العملاقة
800 مليون دولار.. الرئيس السيسي يعلن تكلفة مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة
ليه بنعملهم.. الرئيس يرد على سبب إقامة مشروعات التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة
السيسي: نسابق الزمن لإدخال 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية
 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، وذلك خلال افتتاح المجمع.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إنه لن يسمح لأحد أن يعبث بعقول شبابنا، ويقول لهم إن هذا الكلام غير حقيقي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا اتفقنا كحكومة على إعلان الحد الأدنى لأسعار القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس و الأرز".

وأضاف: “الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق المطلوب في مدة زمنية محددة، وأقول للمصريين: إنّني صادق وأمين معكم في كلمة أقولها”.

ووجه رسالة للمصريين، قائلا: "أنا بحاول أكون صادق وأمين معاكم، ومش بحب أقول حاجة ولن تتم".

وأضاف: اللي بقوله دا مش فضل ولا مِنَّة للناس، لأ، ده شغلنا، بس حق الناس تشوف اللي الدولة بتعمله وتقدمه من جهود وأموال مبذولة.

واسترسل: عايزين نوضح الناس كلها في مصر الكلام دا..عشان تعرف الدولة بتعمل إي لتقليل فجوة الغذاء، مؤكدا على أن الزيادة السكانية، ونموها تحد كبير للزراعة والدولة.

وأوضح: الزيارات الميدانية للشباب والطلبة لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات، بل قد تفوقها.

وأكمل: مشروعات التوسع الأفقي فى الأراضي الجديدة قائلا: "لو لاحظتوا الأرقام الموجودة فى تلك المشروعات سواء كانت الدلتا أو فى توشكي أو وسط سيناء ، نتحدث عن 3.5 مليون فدان، ويساوي تقريبا ثلث الأراضي الزراعية الموجودة فى مصر".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الأسمدة الأزوتية العين السخنة الرقعة الزراعية الأسمدة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

ترشيحاتنا

بعد القبض عليهم .. عقوبات رادعة تنتظر سارقي فيلا محمد صلاح بالتجمع

أحفاد الملك فاروق يزورون المعالم الأثرية بالأقصر

نشرة أخبار العالم| تهديدات خطيرة من واشنطن لـ موسكو.. الناتو يقتص من روسيا بعد إسقاط المسيرة الأمريكية.. والعالم الهولندي يتحدث عن زلزال قوي خلال أيام

مفاجأة.. المخابرات الروسية تكشف سبب إرسال المسيرة الأمريكي للبحر الأسود

دولة ثالثة على حافة الهاوية المالية بعد أمريكا وسويسرا

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

بملابس ملفتة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة | شاهد

زيادة الإصابات بسرطان القولون يرجع لدواء أخذته الحوامل قبل نصف القرن بأمريكا

ألمانيا.. طفلتان تنهيان حياة ثالثة بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

فيديو

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

انقلاب الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ