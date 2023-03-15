بعد تكريمه.. هاني شنودة يهدي مقطوعة موسيقية خاصة للمستشار تركي آل الشيخ

أهدى الموسيقار هاني شنودة المستشار تركي آل الشيخ، مقطوعة موسيقية خاصة للتعبير عن امتنانه بعد حفل تكريمه في الرياض بحضور نجوم الفني.

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية نظمت منذ أيام حفل تكريم للموسيقار هاني شنودة على مسرح أبو بكر سالم بعنوان "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، بحضور عمرو دياب وأنغام ومحمد منير ومصطفى حجاج وعدد من النجوم.

لمشاهدة المقطوعة من هنا

ووجه الموسيقار هاني شنودة رسالة صوتية للمستشار أرفقها مع المقطوعة الموسيقية، شاركها الأخير على صفحته على فيسبوك تتضمن فيديو من بروفات حفل "ذكريات مع هاني شنودة" والتحضيرات له.

وقال شنودة في رسالته: "صباح السعادة يا معالي المستشار أنا من كتر ما كنت مش قادر أعبّر عن سعادتي وتقديري للي معاليك عملته.. ألفت مقطوعة موسيقية من واقع أن أنا أقول اني حافضل مدين لك طول العمر وهذه المقطوعة الموسيقية يمكن تعبر أكتر من الكلام لأن ما خرج من القلب يصل إلى القلب".

وتابع: "لك أن تستمعلها في ما تحب وفي ما تراه مناسب.. الشاكر لفضلك".

وشارك المستشار تركي آل الشيخ الرسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا:" البوست هذا مهم بالنسبة لي وأرجو قرائته بتمعن … تلقيت اليوم هدية غالية جدا على قلبي … مقطوعة موسيقية من الموسيقار القدير هاني شنودة أتمنى أن تسمعوه".

واستطرد قائلا:" رسالتي إلى الغالي الموسيقار هاني شنودة هذا الإهداء عزيز على قلبي ولكن هناك فرحتين مهمتين قبلها الأولى الفرحة التي لمستها في عيونك يوم الحفل والثانية وهي مهمة جدا أن الشباب في العالم وليس في الشرق الاوسط فحسب عرفوا أعمالك وعرفوا أنك خلفها وعرفوا أن أرض العرب من البحرين إلى المغرب فيها أساطير وعمالقة في كل المجالات.. وأرجع إلى المقطوعة فلقد قررت أن أتواصل مع أكبر فرق الأوركسترا في العالم لعزفها.. وعندما يكبر أبنائي ويبدؤون في تذوق الموسيقى سأقول لهم هذه هدية لأبيكم من موسيقار عربي وعالمي كبير".