مفاجأة.. المخابرات الروسية تكشف سبب إرسال المسيرة الأمريكي للبحر الأسود

أعلن سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنشاط كبير بالاستطلاع في منطقة البحر الأسود ويستخدمون وسائل تكنولوجية مختلفة هناك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ناريشكين، أن روسيا تعرف بالتفصيل وتفهم الأهداف الاستخباراتية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها في منطقة البحر الأسود.

وتابع: "إنهم يستخدمون بنشاط كبير جميع وسائل الفضاء، والاستطلاع البصري، والاستطلاع اللاسلكي".

ومن جانبه، علق السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، على حادث سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية في البحر الأسود، قائلًا إن موسكو لا تسعى إلى صدام مع واشنطن.

جاء ذلك في تصريحات للسفير الروسي عقب زيارته لوزارة الخارجية الأمريكية، إثر حادثة سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في مياه البحر الأسود.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أنطونوف أن روسيا تصر على بناء علاقات براجماتية مع الولايات المتحدة من شأنها أن تلبي مصالح شعبي البلدين، ولا تبحث عن صراع معها.

ولفت إلى أنه أثناء وجوده في وزارة الخارجية الأمريكية، عقد اجتماعًا مع مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد، مؤكدًا أنه كان "بناء"، ولم يتم التطرق إلى مسألة "العواقب" المحتملة ضد موسكو على خلفية الحادث الجوي.