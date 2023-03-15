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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات سلسلة هواتف iQOO Neo 8 قبل طرحها بالأسواق

iQOO Neo 8
iQOO Neo 8

تعمل حاليا العلامة التجارية الفرعية  iQOO  لشركة "فيفو" Vivo الأم على وضع اللمسات الأخيرة وإجراء الاختبارات النهائية على سلسلة هواتفها  iQOO Neo 8 الذكية قبل إطلاقها رسميا.

وفقا لتقرير 91mobiles التقني، لم تكشف العلامة التجارية الصينية حتى الآن عن أي معلومات رسمية عن عائلتها الجديدة، لكن تسريبات كشفت عن الجدول الزمني للإعلان الرسمي وبعض المواصفات الرئيسية للأجهزة. 

تتألف سلسلة iQOO Neo 8 من هاتف iQOO Neo 8 القياسي و iQOO Neo 8 Pro الأعلى في القدرات والتسعير أيضا.

iQOO Neo 8

مواصفات هواتف iQOO Neo 8

وفقًا لـحساب Digital Chat Station على موقع Weibo الصيني، سيتم إطلاق سلسلة iQOO Neo 8 من الهواتف الذكية في الصين أولا قبل الإطلاق في الأسواق العالمية وذلك سيكون في وقت ما  شهر مايو القادم، ولكن هذا الجدول مؤقت وقد يتغير في أي لحظة حسب ظروف الشركة، علاوة على ذلك ، يشير التسريب إلى أن  iQOO Neo 8  الطراز الأساسي (الفانيليا) سيتم تشغيله بواسطة معالج من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول، في حين أن iQOO Neo 8 Pro سيكون مزودًا بمعالج أكثر قوة واقتدارا من ميدياتك وتحديدا شريحة Dimensity 9200+.

iQOO Neo 8

فيما يتعلق بشاشة العرض فإن كلاً من iQOO Neo 8 و iQOO Neo 8 Pro سيكونا مع شاشات جديدة تمت ترقيتها، ومن المرجح أن يكون الطراز الأساسي مع شاشة AMOLED عرض قطرها 6.65 بوصة وتقدم دقة 1080 في 2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز ولكن الأمر غير مؤكد.

سيأتي الطراز الأساسي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت روم من UFS4.1. بالنسبة للتصوير من المحتمل أن يتميز iQOO Neo 8 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

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 أخيرًا ، يمكن للجهاز الطراز الأساسي أن يحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات عبر منفذ شحن USB من النوع C.

الأمر الأكثر إثارة بالنسبة لهاتف iQOO Neo 8 Pro هي شاشته التي تقدم جودة ودقة 1.5K ، وهي ترقية مهمة بالمقارنة مع الشاشة التي كانت تقدم جودة 1080 بيكسل مع سلسلة Neo 7 السابقة.

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