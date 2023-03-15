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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نابولي يُعلن التجديد لنجمه حتى عام 2027

صدى البلد

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب الفريق، حتى عام 2027.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة العديد من الفرق الكبرى في أوروبا في ضم اللاعب، والتي يأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني.

وقال النادي، في بيان رسمي: "يعلن نادي نابولي عن تمديد عقد الأداء الرياضي للاعب كرة القدم ستانيسلاف لوبوتكا حتى 30 يونيو 2027 مع خيار النادي بتمديده حتى 30 يونيو 2028".

وكان اللاعب ستانيسلاف لوبوتكا، لفريق نابولي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2020 قادمًا من صفوف فريق سيلتا فيجو الإسباني.

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