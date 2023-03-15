سيناتور أمريكي يطالب بإسقاط الطائرات الحربية الروسية ردا على حادث المسيرة

طالب السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، بقصف الطائرات المقاتلة الروسية التي اعترضت الطائرات الأمريكية بدون طيار، بعد أن انتهت إحدى هذه المواجهات بسقوط طائرة إم كيو -9 ريبر في البحر الأسود أمس الثلاثاء.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال جراهام: “ماذا كان سيفعل رونالد ريجان الآن؟.. سيبدأ في إسقاط الطائرات الروسية إذا كانت تهددنا”.

واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الطيارين العسكريين الروس بإجراء مناورات جوية غير آمنة بالقرب من الطائرة بدون طيار، والتي زعمت أنها كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من شبه جزيرة القرم. في وقت من الأوقات، زُعم أن Su-27 اصطدمت بالمسيرةـ مما تسبب في سقوطها في البحر.

نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير عن وقوع تصادم، وادعت أن الطائرة المسيرة توقفت بعد تنفيذ مناورة عنيفة.

واقترح سفير موسكو في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الطائرات الأمريكية بدون طيار التي يمكنها حمل أسلحة ليس لها أي عمل في التحليق بالقرب من الحدود الروسية.

واشار جراهام إلى أن المشكلة التي بدأت بسحب القوات في أفغانستان عام 2021 ستؤدي إلى صراعات جديدة.

وقال: “إذا أفلت بوتين من هذا، فهناك تايوان”، في إشارة إلى الأراضي الصينية الخاضعة للإدارة الذاتية، والتي تعهد الرئيس بايدن بالدفاع عنها عسكريا، إذا حاولت الصين إرسال قوات عسكرية إليها.

وقالت بكين إن سياستها هي السعي لاعادة التوحيد السلمي مع تايوان لكنها قد تلجأ إلى القوة العسكرية إذا حاولت حكومة الجزيرة إعلان استقلالها رسميا.

وزعمت الحكومة الصينية أن البعض في واشنطن يشجع مثل هذه النتيجة.