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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة بمحافظة الدقهلية لإستقبال شهر رمضان المبارك

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهليه انه تم التكليف لكافة الاجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بإستعدادات مكثفه  لاستقبال شهر مضان المبارك لعام 2023 وأكد "مختار"  على ضرورة العمل الجاد والمتابعة المستمرة لتوفير كافه السلع الغذائيه الضروريه والرمضانيه واللحوم والاسماك والدواجن، ووجه لضرورة  تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلديه وفقا لخطة قطاع التموين لتوفير إحتياجات المواطنين من الخبز خلال الشهر الكريم،  وأشار الى ضرورة تعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الانتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالاضافه الى اتخاذ التدابير اللازمه لتوفير اسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات اليومية للمواطنين، وكذا متابعة "معارض اهلا رمضان" التي تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضه خلال الشهر الكريم.. 
كما اكد "المحافظ " على ضرورة تكثيف الحملات المشتركه من الصحه والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين ، ومتابعة تنفيذ  حملات المرور من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الدقهليه على الاسواق والمحلات والمخازن لمتابعة الانضباط بالأسواق لحمايه المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحيه السلع المعروضه وتوافر الخدمات الاساسيه للمواطنين ،ووجه" مختار " لقيام رؤساء الوحدات المحليه بالعمل المستمر لازاله الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية ،واستمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع القمامة بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، كما وجه لاهمية  التنسيق فيما بين  الاداره العامه للمرور وادارة المواقف بالمحافظه الوحدات المحلية لتكثيف الحملات المروريه لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى للالتزام بالتعريفه المقررة وعدم استغلال الركاب ،وكذا قيام رؤساء الوحدات المحليه للتنسيق مع قطاع الصحة لرفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال ايه حالات طارئه والتعامل معها وفقا للاصول الطبيه،وايضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) وأن يستمر العمل بكافه قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع ايه اعطال او احداث طارئه واتخاذ اجراءات حلها فورا،وأشار "محافظ الدقهلية" إلى انه  تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وربطها على غرفه العمليات الرئيسيه  بديوان المحافظه للابلاغ عن ايه طوارئ والتجاوب معها فوراعملا على راحة المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

حماية المستهلك الادارة العامة للمرور محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار درجة الإستعداد القصوى الخدمات الاساسية استقبال شهر رمضان الاستعداد القصوى رفع درجة الإستعداد القصوي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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