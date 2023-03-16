معهد القادة يطلق برنامج إعداد جيل.. وكريم همام: نهتم بشباب يحقق التنمية

معهد اعداد القادة يطلق برنامج إعداد جيل

مدير معهد اعداد القادة : نحرص علي تنمية قدرات شباب الجامعات و اعداد قادة المستقبل

كريم همام يكشف الية اختيار المشاركين ببرامج معهد اعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

وكشف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن المعسكرات التدريبية التى ينظمها المعهد تساهم فى إعداد قيادات شبابية مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة ضوء رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعمل على إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية كقيادات للعمل التطوعي، ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر ، و يتم ذلك عن طريق تدريبهم و تأهيلهم ومشاركتهم فى دفع خطة التنمية للمجتمع.

كما قال مدير معهد اعداد القادة لصدي البلد ان معايير اختيار الطلاب المشاركين بالدورات التدريبية هى نفس معايير الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وممارسة الطلاب للانشطة الطلابية بجامعاتهم والاسر الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع ونماذج المحاكاة، ويتم ذلك عن طريق ترشيحات إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة، وقد أضفنا دورات تدريبية و معسكرات لإعداد قيادات جيل المستقبل للطلاب المستجدين بالجامعات .



‏‎كما كشف الدكتور كريم همام أن المعهد يحرص علي إشراك الفتيات في البرامج التدريبية للمعهد حيث أن للفتاة المصرية دور كبير فى العمل التطوعي والمجتمعي من خلال العمل الجامعى، موضحا أن الجمهورية الجديدة لن تنجح إلا من خلال تمكين المرأة والاستفادة من كفاءتها وخبرتها، لذا يأتى دور معهد إعداد القادة فى توفير الدورات التدريبية للفتاة الجامعية وعقد اللقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم من المتخصصين.

‎وقال ان المعهد عمل علي تمكين الكفاءات من فتيات الجامعات حيث أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة العنف ضد المرأة، ويأتي ذلك فى إطار دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة، وجاء ذلك إيمانا بأن الخطاب الدينى أكد على قيمة ودور المرأة فى الحياة وأهميتها فى المجتمع، كما عزز الدين الإسلامي لحقوق المرأة وساوى بينها وبين الرجل وأعطاها حق التعليم والعمل في مختلف المجالات، وعلى مستوى الدولة المصرية نجد أن المرأة تقلدت العديد من المناصب القيادية وذلك وفقا للكفاءة وليس وفقا للنوع، فنجد الفتاة الجامعية تولت منصب رئيس اتحاد طلاب ونجد الفتاة تقلدت منصب وزيرة وسفيرة وغيرها من المهام من خلال تولي المرأة لأكبر عدد من المناصب القيادية.

اطلق معهد اعداد القادة بحلوان البرنامج التدريبي قادة جيل٢، تحت رعاية ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، ويستهدف هذا البرنامج التدريبي أساتذة الجامعات وكافة أطياف المجتمع المصري من ممثلى الوزارات والمؤسسات بالدولة المصرية، والذى يمثلون قوة ناعمة تؤثر فى فكر شباب الجامعات والمجتمع كافة، ويأتى ذلك فى إطار تعاون كل مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه القضية لأنها تمس كل المجتمع المصرى.

وشمل البرنامج العديد من الندوات وورش العمل واستضافة رموز المجتمع ورموز الفكر لمواجهة تلك الأفكار المتطرفة بالعديد من الوسائل، لتنمية وعى طلاب الجامعات المصرية لاستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الدينية والموروثات الثقافية الصحيحة والتي لها أثر إيجابي في استقرار المجتمع المصري والحفاظ على نسيجه.