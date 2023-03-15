روسيا تحذر من خطر التصعيد بسبب تحليق المسيرات الأمريكية قبالة سواحل القرم

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن تحليق الطائرات بدون طيار الأمريكية قبالة سواحل شبة جزيرة القرم يخلق شروط مسبقة من أجل تصعيد الوضع في منطقة البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “أجري وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، محادثة هاتفية في وقت سابق اليوم بمبادرة من الجانب الأمريكي. وخلال المحادثة، لوحظ أن تحليق الطائرات بدون طيار الأمريكية قبالة سواحل جزيرة القرم كانت استفزازية وتخلق شروط مسبقة من أجل تصعيد الوضع في منطقة البحر الأسود".

وأضاف البيان: "روسيا ليست مهتمة في تطور الأحداث على هذا النحو، ولكنها سوف تستمر إلى الرد بشكل متناسب على كل الاستفزازات”.

وأكد: “كبرى القوى النووية أن تعمل باعتبارها مسؤولة ممكن، بما في ذلك الحفاظ على الاتصالات العسكرية قنوات لمناقشة أي حالات الأزمات”.