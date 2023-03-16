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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم مصريات يكشف عن محاولات التشوية لتاريخ الحضارة المصرية القديمة .. فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن هناك شخص قام بتوجيه سؤال له "أنت دورك ايه"، فرد عليه قائلا "انا المأذون اللي بيحاول يجوز مصر علي تاريخها".

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وأضاف "وسيم السيسي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن في عام 415 ميلاديا في عصر امبراطور روماني يدعي ثيودوسيوس الثاني الذي اعتنق المسيحية في سن السابعة من عمره بسبب أخته التي كانت واصية عليه.

وتابع وسيم السيسي أن اخت ثيودوسيوس الثاني توفيت وهو في ذلك العمر ومن ثم قاموا المحيطين به بالحديث معه لإغلاق كافة المدارس المصرية والمعاهد وقضي علي الحضارة المصرية بالكامل في تلك الوقت.

وأشار إلى أن جاءت حضارات أخري من بعد ثيودوسيوس الثاني لكي تضع حد للحضارة المصرية القديمة ولكن في النهاية انتصرت الحضارة المصرية في النهاية، موضحاً أن في بعض الحضارات صدرت أوامر بكتابة التاريخ المصري القديم بالحروف اليونانية وليست الهيروغليفية حتي يتم القضاء عليها.

قناة النهار الحضارة المصرية التاريخ المصري الحضارة المصرية القديمة عالم مصريات وسيم السيسي

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