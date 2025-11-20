انطلاق بطولة الفيت الدولية بالعاصمة الجديدة بمشاركة 400 لاعب

انطلقت اليوم الخميس، النسخة الخامسة من بطولة "الفيت الدولية للياقة التنافسية 2025"، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، برئاسة إسلام قرطام، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة IF3، وذلك تحت رعاية عاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية "نادي النادي"، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة»، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستويين البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.



وتضم الفعاليات 8 منافسات متنوعة (جري- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثى اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.



وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة مستمرة في سياستها بالاهتمام بالصحة العامة للشباب، لبناء أجساد صحية من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة.



وأشار «صبحي» إلى الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة برئاسة إسلام قرطام، والتي تساهم في تحقيق رؤية الوزارة في جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع، تماشياً مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، مثنياً على أداء الاتحاد المصري لرياضات الشارع ونجاحه في التنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية لاستضافة مصر لبطولة العالم للياقة التنافسية.



وقال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، إن الاتحاد يعمل بكل جهده على جعل ممارسة الرياضة عادة يومية في حياة الشباب والفتيات في مصر، من أجل بناء أجساد صحية وسليمة.



وأضاف «قرطام» أن الاتحاد يعمل خلال السنوات الماضية على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها بطولة الفيت الدولية للياقة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة.



وتابع، أن الشباب المصري يحتاج إلى من يساعده على تفريغ طاقته بشكل صحي وسليم، ومثل هذه الرياضات تساهم في ذلك.