أفضل موبايل للشباب ومحدودي الدخل من أوبو في 2023

تتميز شركة أوبو الصينية بتخصيصها لعدد من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل والتي يمكنها أن تجمع ما بين السعر المتوسط أو الرخيص، وأيضا المواصفات الجيدة، ومن ضمن هذه الهواتف يأتيOppo A17 الذي يعد خيارا جيدا للشراء عند البحث عن هاتف مناسب السعر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، مع مقاومة للمياه والغبار، وألوان الأسود و الأزرق و البرتقالي.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويحتوي معالج هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل Android 12 .

ويتوفر سعر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بداية من حوالي 5 آلاف و 240 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا يختلف من متجر لآخر .