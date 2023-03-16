بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يستعدون لاقتحام قبر يوسف في نابلس

انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف وإقامة طقوس تلمودية فيه.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت عليهم وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وأفادت تقارير محلية فلسطينية بإصابة 16 فلسطينيا ليل الأربعاء/ الخميس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 84 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن بداية العام الجاري هي "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل.