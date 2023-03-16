تفاصيل لقاء محافظ البحيرة ووزير القوى العاملة لافتتاح ملتقى تشغيل الشباب

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى، فى مستهل زيارته لمحافظة البحيرة اليوم؛ لتفقد ملتقى تشغيل الشباب، وقيامه بتسليم 13 عقد عمل لذوى الهمم بالشركات، و120 شهادة إتمام تخرج الدورات التدريبية التى تمت بالعربة المتنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك).

تأتى الزيارة في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتدريب المهني، والتي تنفذها كافة المحافظات من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، خاصًة وأن محافظة البحيرة من المحافظات كثيفة العمالة وتمتلك عدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل في 536 منشأة.

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير القوى العاملة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير القوى العاملة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير القوى العاملة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير القوى العاملة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير القوى العاملة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى

ورحبت نائب محافظ البحيرة بالوزير على أرض محافظة البحيرة، مثمنة جهود وزارة القوى العاملة فى إتاحة الكثير من المبادرات التدريبية وفرص العمل للشباب وذوي الهمم فى شتى القطاعات، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة محافظة عريقة تمتلك العديد من المقومات الواعدة للاستثمار وتوفير فرص العمل الأمر الذي سيكون له الأثر فى خفض معدلات البطالة وتنمية موارد وقدرات الاقتصاد الوطنى.

وخلال اللقاء أكدت نهال بلبع، على حرص محافظة البحيرة وجهودها المبذولة فى إعداد وتدريب كوادر بشرية وتأهيلها لسوق العمل وإكسابهم الخبرات التى تمكنهم من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة مصادر الدخل القومى، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة فى تشجيع التدريب المهنى وإنشاء مراكز تدريب مهنية والاهتمام بالتعليم الفنى.

وأشارت إلي التعاون والتنسيق الكامل مع وزارتى القوى العاملة والهجرة وشئون المصريين بالخارج لإطلاق مبادرات قومية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن هناك إقبالا كبيرا على الدورات المنفذة بمراكز التدريب المهني بالمحافظة، مشيرة إلي دور تلك المراكز فى إخراج أجيال مدربة جاهزة لأسواق العمل تعمل على تنمية موارد الدخل الذاتي وتشجيع ريادة الأعمال.

كما أشارت نهال بلبع، إلي إتاحة أماكن لتسويق منتجات مراكز التدريب داخل وخارج المحافظة لتشجيع المتدربين وتنمية مصادر الدخل لديهم، مؤكدة على حرص المحافظة فى افتتاح مراكز تدريب مماثلة بمدن ومراكز المحافظة.



ومن جانبه وجه حسن شحاته وزير القوي العاملة الشكر للدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة لدورهم الكبير والبارز فى تشجيع ودعم مراكز التدريب والتأهيل المهني، وتنمية هذا القطاع الحيوي لما يمثله من أهمية فى إعداد وتجهيز أيدى عاملة مدربة وكذا توفير فرص عمل ملائمة مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

كما أكد وزير القوى العاملة على تضافر كافة الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وأشار إلي قيام الوزارة بتوفير فرص العمل وتوفير الجو الملائم للشباب من خلال مراكز التدريب والسيارات المتنقلة للتدريب على كافة الحرف بالإضافة إلى التنسيق مع التربية والتعليم لتطوير مدارس التعليم الصناعى لتوفير أيدى مدربة من خلال منظومة متكاملة.

وأشار إلى أهمية التوعية المستمرة وتضافر كافة الجهود للتعريف بكافة الجهود التى تقوم بها الدولة لإتاحة فرص العمل وتوافر كافة المقومات والوظائف لهم، مضيفًا أنه سوف يكون هناك مردود إيجابي للزيارة من خلال التوسع خلال المرحلة المقبلة فى إنشاء مراكز التدريب وتطوير مناهج التعليم مع أصحاب العمل والتنسيق مع إتحاد الصناعات لتحديد احتياجات سوق العمل بإستمرار، مركدًا على أهمية الوقوف على احتياجات كل مجتمع وقرية للتدريب وفقا لطبيعتها واحتياجاتها وتوفير كافة مقومات النجاح.

وقام وزير القوى العاملة ونائب محافظ البحيرة بتفقد معمل اللغات وورشة إنتاج الكهرباء من الطاقه الشمسية وأقسام الكروشية والتطريز والخياطة والملابس الجاهزة وكذا أقسام صيانة المحمول والحاسب الآلى والتبريد والتكييف، واستمعوا لشرح مفصل عن الأقسام الذي يضمها المركز وامكانياتها الفنية، كما تابعوا مراحل عمل الأقسام وتنفيذ عدد من التجارب العملية وناقشوا المتدربين والمتدربات والوقوف على مطالبهم.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب المهنى بحوش عيسى يقوم بالتدريب التحويلي للراغبين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من خلال دورات تدريبية تشرف عليها مديرية القوى العاملة، وهو مقام على مساحة 1500 م2 ويضم 8 ورش (صيانة الأجهزة المنزلية – صيانة الدِش – أجهزة المحمول – الحاسب الآلى – التفصيل والخياطة – الملابس جاهزة - التبريد والتكييف) بالإضافة إلى ورش النجارة والخراطة والحدادة ويصل عدد المتدربين بكل مجموعة 15 متدربا.

حضر الاستقبال والجولة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والأستاذ عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، أيمن قطامش - وكيل الوزارة للتدريب المهنى، هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، رضا العربى المدير التنفيذي لوحدة العمالة الغير منتظمة، علاء قريطم و بلال النحال أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

