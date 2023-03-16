وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات 2023 .. فيديو وصور

عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا داخل مقر الوزارة بالعجوزة، اليوم الثلاثاء 16 مارس الجاري، للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية.
وقالت نيفين القباج، أنه يوجد 36 أما فائزة في مسابقة هذا العلم 2023، وصدرت المسابقة يوم 6 من شهر ديسمبر الماضي 2022، وادارت المسابقة لجنة مُشكلة بقرار وزاري وقادتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وتابعت القباج، أن اللجنة كانت مُشكلة من قبل جهات عديدة، ومنها الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة، وكلية التربية بجامعة عين شمس، مع وجود ممثل من الهلال الأحمر المصري، وممثل عن مبادرة حياة كريمة والجمعية الأهلية.
واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من ضمن شروط مسابقة الأمهات المثاليات، توافر قيمة التمكين الاقتصادي، وقيمة التطوع، وقيمة تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وقيمة خدمة ذوي الإعاقة، مع توافر أم بديلة كافلة في منزلها أو في مؤسسات الرعاية، مع تقدير تعليم المرأة ومحو الأمية.
وتابعت القباج، أنه تقدم لمسابقة الأمهات المثاليات لهذا العام، 660 أم من جهات مختلفة، وتم تصفية الأمهات ألي عدد 424 أما، ثم تم تنقية الأمهات إلي 113 أما، مصنفات بين الفئات المختلفة من فئات المسابقة.
وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية، السيدة هدي عبد اللطيف محمود مصطفي من محافظة كفر الشيخ، وفازت السيدة عزيزة أحمد عمر عبد بالمركز الثاني من محافظة وادي الجديد، وجاءت السيدة مرفت السيد محمد علي البسيوني بالمركز الثالث من محافظة السويس.
كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي:
السيدة نوال إبراهيم خليل محارب الأولي علي محافظة الأقصر، السيدة هدي إبراهيم محمود صالح الأولي علي محافظة أسيوط، السيدة سوزان منصور عبد الله باز خميس الأولي علي محافظة المنوفية، السيدة جميلة السيد علي خضر الأولي علي محافظة البحر الأحمر، السيدة حيات أحمد حسين أبو صالحة الأولي علي محافظة بورسعيد، السيدة صفاء علي عبد الوهاب مقاوي الأولي علي محافظة بني سويف، والسيدة عايدة محمد السيد فرج الله الأولي علي محافظة القليوبية، السيدة نادية إمبارك سليمان محمد الأولي علي محافظة الإسماعيلية، السيدة ابتسام حسن حسين بثر الأولي علي محافظة شمال سيناء.
والسيدة هويدا فؤاد عبد المنعم رشوان الأولي علي محافظة مرسي مطروح، والسيدة حليمة سلامة عبد السميع سلامة الأولي علي محافظة الفيوم، والسيدة فضيلة سيد أحمد سيد الأولي علي محافظة الغربية، والسيدة حمدية عبدالله عطية بشير الأولى على محافظة قنا، والسيدة هدى محمد عبد اللاه أحمد الأولى على محافظة الاسكندرية، والسيدة هدى محمد أحمد الأولى على الإسكندرية، والسيدة رضا عبدالحميد اسماعيل الأولى على محافظة أسوان، والسيدة فاتن حسين عثمان عبدالرحيم الأولى على سوهاج، والسيدة راعوث لوكاس وردخان شنودة الأولى على محافظة القاهرة، والسيدة فيروز السيد رمضان الأولى على جنوب سيناء، والسيدة سمية ابراهيم عبدالعزيز الأولى على دمياط، والسيدة زينب عبد المعبود محمد الأولى على المنيا، والسيدة ميرفت أحمد إبراهيم حسن الأولى على الشرقية، والسيدة بدرية مصطفى عبدالحليم عبادة الأولى على البحيرة، والسيدة السيدة سليمان مصطفى لبن الأولى على الجيزة، والسيدة إيمان احمد عبدالرحمن الأولى على الدقهلية.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2023، وهي السيدة نوال عبدالعليم محمد خليل من المنوفية، وجاءت الأم المثالية آمنة على نصر عمر البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمى النسب» من محافظة السويس الأولى على مستوى الجمهورية.
أما الأم المثالية من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجهورية، فجاءت عيوشة حسن سليمان العسيلي من محافظة بورسعيد، وجاءت سهير الحسيني بيومي سليمان من محافظة الشرقية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوى الهمم عن عام 2023.
وجاءت مريم شاوول جوجيوس مغاريوس من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، وجاءت السيدة امتياز السيد شديد الجندي من محافظة المنوفية الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بالأم المتطوعة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وجاءت زكية محمد صابر أحمد من محافظة دمياط الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، والأم فاطمة السيد مصطفى محمد من محافظة الشرقية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم فايزة أحمد سليم كساب أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الدقهلية.