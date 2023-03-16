عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القبض على معلمة لاتهامها بقتل زميلتها بالمعاش بدافع السرقة ببني سويف

مديرية امن بني سويف
مديرية امن بني سويف

 


تمكنت قوات الأمن بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، من كشف غموض العثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، و وفاتها فى ظروف غامضة، والقبض على المتهمة.

 

وألقت قوات الأمن بمركز الفشن القبض على سيدة تدعى " مرفت،ع " تعمل معلمة بإحدى المدارس، لاتهامها بالوقوف وراء مصرع معلمة بالمعاش داخل منزلها، بدافع السرقة للأموال والمصوغات الذهبية الخاصة بالمعلمة الراحلة.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى  العقيد عماد عبد الدايم، مأمور مركز الفشن، بلاغا يفيد بالعثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، فتم إبلاغ اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف والذى أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى بأشراف اللواء منصور الدغيدى مدير المباحث الجنائية ببنى سويف وبرئاسة المقدم عماد عثمان رئيس وحدة مباحث الفشن وضم كلا من النقباء مصطفى فايزى معاون اول المباحث ، الحسينى ابراهيم ، بسام ابراهيم ، احمد عزام معاونى المباحث، لكشف غموض الحادث.

زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لمجمع مصانع الرخام والجرانيت بــ"بني مزار"

لخلافات مالية.. كشف غموض مصرع ربة منزل في بني سويف

وبعد العودة للكاميرات بالشارع التى تقطن به المجنى عليها " ألفت جرجس " معلمة بالمعاش، تعمل بتجارة الملابس،  والشوارع المحيطة وبعد التحريات تواصلت وحدة مباحث الفشن إلى أن مرتكب الحادث سيدة تدعى " مرفت ع " تعمل معلمة بالتربية والتعليم، وتم الكشف أن  أسباب الحادث يرجع إلى معاملات مالية أن الجانية " ميرفت " انتهزت فرصة تواجد المجنى عليها بمحل سكنها لوحدها وقامت بخنقها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها.

وبعرض التحريات على اللواء منصور الدغيدى مدير المباحث الجنائية ببنى سويف أمر فريق البحث باصدار قرار من النيابة العامة بالقبض على المتهمة وضبط المسروقات وبعد صدور قرار النيابة توجه فريق البحث بضبط المتهمة وضبط المسروقات وبمواجهت المتهمة بالتحريات والمسروقات انهارت واعترفت بارتكابها الجريمة وبعد عمل المحضر اللازم تم عرض المتهمة على نيابة الفشن للتحقيق مع معها.

 


وكان قد عثر أهالى مدينة الفشن جنوب بنى سويف، على جثة  السيدة المتوفية هى " ألفت" تبلغ من العمر 67 سنة، و شهرتها " نانا " وتقيم  بمنطقة البحر بجوار سان مارك بمدينة الفشن، وتعمل في تجارة الملابس،  ووفاتها في ظروف غامضة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة معلمة على المعاش بداخل منزلها بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، جثة سيدة تدعى " ألفت، أ" وشهرتها " نانا "  تبلغ من العمر 67 سنة، معلمة بالمعاش، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليها، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكثفت الأجهزة الأمنية  بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، البحث عن ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، و الإمساك بالجناة، وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة.

زيارة التربية والتعليم الشوارع احمد عز المنيا بني سويف المستشفى الصحة ذهبية جامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

تقلبات في أسعار الذهب|المعدن الأصفر يتراجع عالميا وتوقعات بهبوطه 50 جنيها محليا

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

موضوعات متعلقة

صفاء الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف.. قصة كفاح ونجاح

ترشيحاتنا

حقيقة مغادرة أمناء متحف بورسعيد القومي مقره وإخلائه

أحمد موسي يعلن خبرا هيقلب الدنيا.. ويحقق رقما تاريخيا على الهواء ..تفاصيل

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

الشتا مخلصش .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من عواقب الحياد مع سويسرا

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

ضعف حجم الشمس 30 مرة.. ناسا تنشر صورة لنجم قبل انفجاره بلحظات|شاهد

السبب الحقيقي وراء خرافة عدم استخدام المرأة الحامل للمقص أثناء كسوف الشمس

فيديو

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ