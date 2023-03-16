القبض على معلمة لاتهامها بقتل زميلتها بالمعاش بدافع السرقة ببني سويف



تمكنت قوات الأمن بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، من كشف غموض العثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، و وفاتها فى ظروف غامضة، والقبض على المتهمة.

وألقت قوات الأمن بمركز الفشن القبض على سيدة تدعى " مرفت،ع " تعمل معلمة بإحدى المدارس، لاتهامها بالوقوف وراء مصرع معلمة بالمعاش داخل منزلها، بدافع السرقة للأموال والمصوغات الذهبية الخاصة بالمعلمة الراحلة.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى العقيد عماد عبد الدايم، مأمور مركز الفشن، بلاغا يفيد بالعثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، فتم إبلاغ اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف والذى أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى بأشراف اللواء منصور الدغيدى مدير المباحث الجنائية ببنى سويف وبرئاسة المقدم عماد عثمان رئيس وحدة مباحث الفشن وضم كلا من النقباء مصطفى فايزى معاون اول المباحث ، الحسينى ابراهيم ، بسام ابراهيم ، احمد عزام معاونى المباحث، لكشف غموض الحادث.

وبعد العودة للكاميرات بالشارع التى تقطن به المجنى عليها " ألفت جرجس " معلمة بالمعاش، تعمل بتجارة الملابس، والشوارع المحيطة وبعد التحريات تواصلت وحدة مباحث الفشن إلى أن مرتكب الحادث سيدة تدعى " مرفت ع " تعمل معلمة بالتربية والتعليم، وتم الكشف أن أسباب الحادث يرجع إلى معاملات مالية أن الجانية " ميرفت " انتهزت فرصة تواجد المجنى عليها بمحل سكنها لوحدها وقامت بخنقها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها.

وبعرض التحريات على اللواء منصور الدغيدى مدير المباحث الجنائية ببنى سويف أمر فريق البحث باصدار قرار من النيابة العامة بالقبض على المتهمة وضبط المسروقات وبعد صدور قرار النيابة توجه فريق البحث بضبط المتهمة وضبط المسروقات وبمواجهت المتهمة بالتحريات والمسروقات انهارت واعترفت بارتكابها الجريمة وبعد عمل المحضر اللازم تم عرض المتهمة على نيابة الفشن للتحقيق مع معها.



وكان قد عثر أهالى مدينة الفشن جنوب بنى سويف، على جثة السيدة المتوفية هى " ألفت" تبلغ من العمر 67 سنة، و شهرتها " نانا " وتقيم بمنطقة البحر بجوار سان مارك بمدينة الفشن، وتعمل في تجارة الملابس، ووفاتها في ظروف غامضة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة معلمة على المعاش بداخل منزلها بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، جثة سيدة تدعى " ألفت، أ" وشهرتها " نانا " تبلغ من العمر 67 سنة، معلمة بالمعاش، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليها، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وكثفت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، البحث عن ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، و الإمساك بالجناة، وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة.