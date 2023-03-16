إعلان عاجل من نتنياهو بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إن الانتقادات الموجهة إلى خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بأنها سخيفة وعبثية.

وقال نتانياهو، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، "يجري القول إنني حاكم يلغي الديموقراطية. لن يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لإدراك أن ذلك سخيف وعبثي".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الإصلاحات القضائية في دولة الاحتلال إسرائيلي بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى ألمانيا.

وقال المستشار الألماني: "نتابع الإصلاح القضائي الإسرائيلي بقلق"، مشيرا إلى أن ديمقراطية إسرائيل جزء من كونها شريكا هاما وألمانيا لا تريد التدخل في مسألة داخلية.

وشدد شولتس على أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية لا يسهم في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.