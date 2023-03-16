عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون رفع سن التقاعد

رئيسة وزراء فرنسا
رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

تجمع مئات الفرنسيين، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي” للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

جاء مئات الفرنسيين إلى مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس، مرددين هتافات: "ماكرون - استقيل!”، "لن نستسلم!"، "نحن هنا. لا تريد ذلك! ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان الفرنسي.

فرنسا.. مطالبات باستقالة رئيسة الوزراء من منصبها بعد تمرير نظام التقاعد

رئيسة وزراء فرنسا تعلن تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان

وطالب نواب فرنسيون باستقالة رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن في جلسة اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

كما منع النواب الفرنسيين، بورن، من القاء الكلمة في البرلمان.

الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان الفرنسى نظام التقاعد رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف عن أزمة جديدة مع روسيا في سوريا.. تفاصيل

إعلان عاجل من نتنياهو بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل

فرنسا.. مطالبات باستقالة رئيسة الوزراء من منصبها بعد تمرير نظام التقاعد

رويترز: تعليق جلسة البرلمان الفرنسي للتصويت على قانون التقاعد

رئيسة وزراء فرنسا تعلن تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان

روسيا تكشف عن تطورات عسكرية خطيرة في حرب أوكرانيا.. تفاصيل

مفاوضات سلام.. إعلان عاجل من الصين بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

تحذير عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية مع أمريكا

ترشيحاتنا

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

رئيس الوزراء: الدولة شديدة الحرص على تشجيع ودعم القطاع الخاص

بعد تمرير قانون التقاعد.. مطالبات بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية |ماذا يحدث؟

مصطفى مدبولي: توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتوطين الصناعات

مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون رفع سن التقاعد

بالفيديو.. لحظات اصطدام طائرة مقاتلة روسية بـ مسيرة أمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ