مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون رفع سن التقاعد

تجمع مئات الفرنسيين، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان الفرنسي” للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

جاء مئات الفرنسيين إلى مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس، مرددين هتافات: "ماكرون - استقيل!”، "لن نستسلم!"، "نحن هنا. لا تريد ذلك! ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان الفرنسي.

وطالب نواب فرنسيون باستقالة رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن في جلسة اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

كما منع النواب الفرنسيين، بورن، من القاء الكلمة في البرلمان.