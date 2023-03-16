تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ خلية الزيتون لجلسة 29 إبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"خلية الزيتون " لجلسة 29 ابريل المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.