وفد من جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية في زيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وفد من جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية في زيارة لهم للكلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم

و تكون الوفد من الدكتور جوردانا كولير عميدة كلية الهندسة والحاسبات والرياضيات ، الدكتور ستيفين صمويل استاذ مساعد الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والحاسبات والرياضيات ، ادريانو شومر باحث دكتوراه وقائد فريق الفورملا .

وذلك لمتابعة فريق مشروع الفورمولا في الكلية واضافة خبراتهم للطلاب في مجال السيارات الكهربائية وبدأ برنامج الزياره بالترحيب بالساده الزائرين وكان في استقبالهم عميد الكلية وأحمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومدير مشروع الفورمولا بالكلية، ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومشرف مشروع الفورمولا و ياسر السيد آمين الكلية ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس و طلاب المشروع. .

و تم تنفيذ ورشه عمل في FTE استهل خلالها الدكتور ابراهيم لطفي الترحيب بالزائرين بالنيابة عن جميع الأعضاء والعاملين بالكلية وتقدم بالشكر لكل من احمد الجيوشى، ياسر فتوح علي العمل المجد الذي قاموا به وقام سيادته بشرح مقدمه عن الكلية ومدي تطورها و المشروعات الموجوده بها

ثم استعرض الدكتور احمد الجيوشي أنشطة وأهداف مشروع الفورمولا ومدي الاستفادة من المشروع علي المدي المستقبلي وليس الان فقط ، ثم شرح كيفية بدء مشروع الفورمولا والذي كان نتاج للتعاون المثمر مع المجلس البريطاني وأوضح سيادته كيفية الاشتراك في المشروع والتفاني في العمل بجد خلال عام كامل ومدي استفادة الطلاب من سفرهم لانجلترا .

كما عرض الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب برامج البكالوريوس بالكلية والاقسام الموجوده وخطة البرامج الجديدة تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا سيارات الهجين ونوه الي فتح عده برامج جديده خلال الفترة القادمة ، وقال الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ان الكلية بها خريجين وباحثين ممتازين ويوجد فرص مميزة بالكلية للحصول على الماجستير والدكتوراه عن طريق الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية .



وفي نفس السياق عرضت الدكتور جوردانا شرح عن جامعة اكسفورد برووكس وكيفيه سعيهم نحو التعليم الجيد وأوضحت مدي أهمية الدمج بين الهندسة والتكنولوجيا والرؤيه للتفكير في اليوم وغدا واشادت بالموقع المتميز لجامعة اكسفورد برووكس فهو قريب جدا من حلبات السباق مما يسهل جذب العديد من شركات الأبحاث



وعرض ستيفين قدرة المحرك مع ربطها مع نظريه البطيخ لان عند الزراعة يحدث فقد بسبب آفات الارض وفقد عند الحرث كذلك عندما تصل لمكان البيع وعند النقل من مكان لاخر كذلك هو ما يحدث في المحرك فليس كل الوقود الداخلي يتم استخدامه ولذلك يحدث فقد وقدرة المحرك غير مثالية بسبب ذلك.



وعلي صعيد اخر قدم عبدالله جلال رئيس قسم تكنولوجيا التبريد والتكييف بالكلية والعميد الاسبق للكلية شرح مستفيض عن برنامج الساعات المعتمدة وكيفية توزيع المواد والدرجات وربط التعليم النظري بالعملي لزيادة مهارات الطلاب من خلال عقد ورش عمل لهم ، وأوضح صبري علام رئيس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية مجال أبحاث كوادر السيارات ، ونظام السيارات الهجين وطريقة شحن السيارة كما تحدث عن ما تم انجازة في المشروع وكيفية اختيار افضل محرك للسيارة الالكترونيه .وشرح أ.د محمد عبد الفتاح رئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات بالكلية نظام الاتمته والتحكم في مجال الابحاث في قسم الالكترونيات وعرض أ.د احمد إبراهيم استاذ الفيزياء الهندسية ورئيس قسم العلوم الأساسية بالكلية مجال كادر تقنيه النانو واستحداماتها في كلية التكنولوجيا و التعليم وفي جميع الاقسام



وأوضح محمد جوده المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات المشاريع الناجحة في الكلية مثل مشروع الكرسي الكهربائي للمعاقين ، ذراع روبوت ، خلايا الطاقة الشمسية



وعقب ورشه العمل تم عمل اجتماع مع طلاب الفريق وعرضوا فيه مشروع الديمو والشاسية والبطارية والموتور والكنترول ، ثم استعرض ادريانوا شومر طالب الدكتوراه في الفورمولا انواع الاجتماعات التي تتم في المشروع الخاص بهم ، وفروع المسابقه ، القواعد ، الاهداف .

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