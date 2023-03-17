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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط 4 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جههودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2001 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال الأمن العام تم ضبط 30 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 277 حكما قضائيا متنوعا، و فى مجال مكافحة جرائم “الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات” تم ضبط 5 قضايا.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام وزارة الداخلية محاولات تهريب الهجرة غير الشرعية مكافحة الجريمة

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