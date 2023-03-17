اختتام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال الصيانة بوحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية

في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية بجميع الاصعدة وبالتعاون بين ادارة التدريب وإدارة الكلى وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية



اختتمت تحت رعاية الدكتور/شريف مكين وكيل الوزارة واشراف الدكتور/محمد زين عبدالحليم مدير اداره التدريب فعاليات الدورة التدريبية علي اعمال الصيانة بوحدات الغسيل الكلوي

استمرت الدورة على مدار 3 ايام بحضور 35 فني ومهندس صيانة من مختلف وحدات الكلي بالدقهلية حيث اشتملت الدورة علي التدريب علي أعمال صيانة ماكينات الغسيل الكلوي للدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي وتدريب علي اعمال صيانة ومتابعة محطات معالجة الغسيل الكلوي للدكتورة ايمان عيد استشاري الكلي بإدارة الكلي بالمديرية.

كما شهد ختام الدورة ورشة عمل بحضور مهندس شركة المجموعة المصرية وكيل ماكينات الغسيل الكلوي فيرزينيوس للتدريب العملي علي أعمال الصيانة

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