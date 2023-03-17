عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري أمريكي في البحر الأسود يستفز روسيا .. ماذا يحدث؟

سفن حربية روسية قبالة
سفن حربية روسية قبالة ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود

نقلت وكالة "سي.إن.إن" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تدرس طرقًا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في القرم، وذلك في الوقت الذي قال فيه الجيش الأوكراني إن القوات البحرية الروسية تزيد من تواجدها في البحر الأسود بـ"عدد غير عادي من السفن".

وأوضح المسؤولون أن البنتاجون يدرس الاعتماد على الأقمار الصناعية لجمع المعلومات بالبحر الأسود.

من جانب آخر، ذكرت القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، أن "العدد غير المعتاد إلى حد ما من السفن البالغ 21 سفينة قد يهدف إلى إظهار الهيمنة"، بعد حادث المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود بعد اصطدام مقاتلات روسية بها، الثلاثاء.

وأضاف البيان: "من المحتمل أيضا أن الروس أنفسهم سيجرون عملية بحث عن حطام المسيرة".

وتابعت أن "وجود 5 حاملات للصواريخ يزيد من التهديد الصاروخي بشكل كبير"، ونصحت بـ"عدم تجاهل الإنذارات الخاصة بالغارات الجوية".

روسيا تعثر على الطائرة المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود

رغم التحذيرات الروسية.. البيت الأبيض يعلن استمرار استطلاعه في البحر الأسود

وكانت القيادة الجنوبية قالت، الاثنين، إن روسيا تواصل تعزيز وجود حاملات الصواريخ في البحر الأسود، ونشرت غواصة إضافية، وأضافت: "لوحظ تزايد نشاط طيران العدو في الاتجاه الشرقي وفوق بحر آزوف".

تورط أمريكا

والأربعاء، قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا ستحاول العثور على حطام الطائرة المسيّرة الأميركية التي اتهمت واشنطن موسكو بالتسبب في سقوطها بالبحر الأسود قبالة أوكرانيا يوم الثلاثاء، في حين قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي.

وقال باتروشيف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي إن حادثة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" تظهر تورط واشنطن في الصراع بأوكرانيا بشكل مباشر.

الخارجية الروسية: تجاهل واشنطن منطقة الحظر الجوي في البحر الأسود محاولة للتصعيد

سمير فرج: سباق روسي أمريكي على إيجاد الطائرة المسيرة في البحر الأسود

وأوضح أن روسيا ستحاول الوصول إلى حطام الطائرة، لكنه قال إنه لا يعلم إن كانت هذه المحاولات ستنجح.

من جهته، قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين إن لدى روسيا إمكانات تقنية لانتشال حطام المسيرة الأميركية من مياه البحر الأسود.

 

مقاتلات روسية الجيش الأوكراني البحر الأسود البحرية الروسية الاقمار الصناعية الولايات المتحدة واشنطن البنتاجون روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

موضوعات متعلقة

روسيا تعثر على الطائرة المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود

رغم التحذيرات الروسية.. البيت الأبيض يعلن استمرار استطلاعه في البحر الأسود

الخارجية الروسية: تجاهل واشنطن منطقة الحظر الجوي في البحر الأسود محاولة للتصعيد

جنرال روسي يفجر مفاجأة بشأن سقوط المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

ترشيحاتنا

10 ملايين دولار|شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد الشناوي للأهلي

موسمياني وآخر برازيلي |تعرف على خليفة فيريرا في قيادة الزمالك

ينافس سامسونج.. نوكيا تعود لأمجادها القديمة بموبايل Magic Max الفلاج شيب

مواقيت الصلاة في آخر جمعة من شعبان.. وخير ما يقال لقيام ليلها

قبل مواجهة شباب بلوزداد |نبأ سار من شوبير لجماهير الزمالك

بعد إقرار قانون التقاعد .. وزير داخلية فرنسا يحذر من أعمال انتقامية ضد مسؤولين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تشتريه.. عصير رمضاني يسبب مرض خطير يباع بالاسواق

لنشر ٢.. اعرفها من لونها.. طبيبة تكشف عن زبدة لاتصلح تناولها ابدا

بعد نشر "صدى البلد"..منتج مسلسل إكس لانس يحذف البوستر المسيء للحضارة المصرية

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ