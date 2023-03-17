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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بجنوب سيناء.. "كفاح في الغربة حتى تخرج الأبناء"

الام المثالية بجنوب
الام المثالية بجنوب سيناء

قصص كفاح مشرفة للأمهات المثاليات بمحافظة جنوب سيناء، تحدين الصعاب وقهرن المشكلات وضربن أروع الأمثلة في كهوف التضحية والعطاء وقدمن نماذج صالحة للأم المصرية الجديرة بكل احترام وتقدير ولم يقتصر دورهن على رعايتهن لأسرهن فحسب، بل فيهن نماذج مشرفة في التربية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة، ومنهن “فيروز السيد رمضان حسين”، المقيمة في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، والتي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2023، وهي أرملة تبلغ من العمر 56 سنة، وتعمل بوظيفة مسؤل مكتب التربية.
انتقلت مع زوجها وطفليها إلى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في عام 1991، وعاشوا سويا في غرفة واحدة تابعة لعمل زوجها لمدة ثلاث سنوات، وبعد أن رزقها الله بطفلين آخرين وأصبح عدد أطفالها أربعة، سعت هي وزوجها كتفا بكتف لبناء بيت خاص بهما، إلى أن مرض.
وعقب وفاة زوجها كانت تبلغ من العمر حين ذاك 33 سنة، رفضت الزواج وانعكفت على تربية ورعاية أطفالها بمفردها، وحرصت على تعليمهم وسخرت كافة الامكانات لتفوقهم واستكمال دراستهم إلى أن اصبح الابن الأكبر أستاذ جامعي بطب بنين جامعة الأزهر .
بالقاهرة (معيد)، والإبنة الثانية حصلت على بكالوريوس تقني التكنولوجي تخصص الأشعة والتطوير الطبي، والابن الثالث والابنة الثالثة بكالوريوس تجارة إنجليزي.
كانت الدكتورة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 424 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، تم انتقاء 133 منهن بشكل نهائي بعد انطباق الشروط عليهن، وهى ألا يقل سن الأم عن 50 عاما، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر، وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن.

الام المثالية

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٧_٠١٣٨٥٦
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IMG_٢٠٢٣٠٣١٧_٠١٣٨١٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٧_٠١٣٥٤٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٧_٠١٣٥٤٨
اخبار جنوب سيناء الام المثالية دهب رحلة كفاح تكريم

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