سبورة تتحول إلى غرفة مضادة لـ الرصاص.. في مدارس أمريكا|صور

مع كثرة حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، قررت إحدى المدارس أن تحمي طلابها ومعلميها بـ سبورة تتحول إلى غرفة مضادة لـ الرصاص.

أدخلت إحدى مدارس ألاباما فصلًا دراسيًا مضادًا للرصاص لحماية الطلاب والمعلمين بشكل أفضل في حالة طوارئ إطلاق النار، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الامريكية.

قامت مدرسة Cullman City الابتدائية التابعة لمدارس Cullman City في ألاباما بتركيب أنظمة Rapid-Deploy Safe Room في اثنين من فصولها الدراسية.

ابتكرت شركة KT Security Solutions التصميم ردًا على إطلاق النار الجماعي القاتل في مدرسة Robb الابتدائية في تكساس العام الماضي، وقد قتل 19 طالبا واثنان من المدرسين ، وأصيب 17 آخرون.

يشتمل التصميم على غرفة قابلة للطي تمتد من سبورة بيضاء تتميز بجدران مضادة للرصاص. باب واحد مقفل من الداخل ولا يفتح إلا بمفتاح، ويمكن سحب الغرفة الآمنة وتجميعها في غضون 10 ثوانٍ.

بعد التوصل إلى التصميم ، اقترح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KT Security Solutions Kevin Thomas النظام على "كيلي كالهوف"المدير المسؤول عن عدد من المدارس العامة.

قال السيد كالهوف لـ WBRC: "هدفنا هنا هو منح كل طفل فرصة للعودة إلى المنزل في المساء، ما لدينا هو وسيلة لإنقاذ الأطفال".