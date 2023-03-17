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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القطة الأفعى الأكثر ندرة على وجه الأرض.. ما قصتها؟

صدى البلد

بـ جلد غريب وفراء متناثر وألوان زاهية للغاية، انتشرت صورة لا تصدق لـ قطة بهيئة غريبة لم ترى من قبل تشبه الثعابين، وأشار المغردون على “تويتر” أن تلك القطة تعرف بأنها القطة الأفعى، وهي القطة الأكثر ندرة على وجه الأرض.

انتشرت صورة على تطبيق "تيك توك" لما يسمى بـ "Serpens Catus" ، وهي قطط ذات خطوط سوداء وأصفر نيون تشبه الثعبان ، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتزعم أنها أندر أنواع القطط في العالم.

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هذه القطط تعيش في مناطق يصعب الوصول إليها في غابات الأمازون المطيرة ، وبالتالي فهي غير مدروسة نسبيًا '، كما زعم أحد مستخدمي تويتر. 'ظهرت الصور الأولى لالتقاط قطة الأفعى فقط في عام 2020، وهي تزن 56 رطلاً.

ولكن الصورة المتداولة شكك الكثيرون في مصدقيتها بسبب الفراء، قالت أحدهم:"مزيفة واضحة لا يمكن لأي جين معروف أن ينتج شعرًا طبيعيًا أو فروًا من تلك الألوان البحرية والأصفر الفاتح".


طبقًا لمعهد سميثسونيان الوطني لبيولوجيا الحيوانات والحفظ ، تم العثور على الأفعى في نفس البلدان التي ترددت شائعات عن وجود قط ثعبان الأمازون فيها.

 

القطة الأفعى الأكثر ندرة الأرض

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