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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. ارتفاع غير مسبوق في صادرات النفط

صدى البلد

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، أمس الخميس، أن صادرات النفط الخام في السعودية ارتفعت نحو ثلاثة بالمئة في شهر يناير لتسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر.

وارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.66 مليون برميل يوميا في يناير من 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وارتفع إنتاج السعودية ارتفاعا طفيفا في يناير ليبلغ 10.45 مليون برميل يوميا من 10.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات الصادرات الشهرية لجودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

زيادة أرباح أرامكو

وأعلنت أرامكو عملاق النفط السعودي، الأحد، أرباحا صافية سنوية قياسية بلغت 161.1 مليار دولار في 2022 بزيادة نسبتها 46 بالمئة عن العام السابق بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أحجام المبيعات وتحسين هوامش ربح المنتجات المكررة.

وانخفض معدل استهلاك المصافي المحلية من الخام بالسعودية إلى 2.577 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، وتراجع معدل الحرق المباشر للخام 165 ألف برميل يوميا إلى 312 ألف برميل يوميا.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، الأحد، إن سوق النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى المتوسط، وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر.

وأعلن منتدى الطاقة الدولي نقلا عن بيانات جودي إن في الوقت ذاته، انخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر نتيجة تراجع الإنتاج في كندا والعراق وروسيا والبحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بدر الملا اليوم الخميس قوله إن جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال اتفاقها الجماعي على خفض الإنتاج جهود حكيمة.

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