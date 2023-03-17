عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة مساء أمس الخميس، بعد تراجعها لأقل مستوى في 15 شهراً الأربعاء، وانخفاضها على مدار 3 جلسات.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 74.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.1% مسجلة 68.35 دولار للبرميل عند التسوية.

ووجدت أسعار النفط الدعم من مكاسب الأسهم الأمريكية بعدما وافقت مجموعة تضم 11 بنكاً على دعم "فيرست ريبابلك" عبر إيداع 30 مليار دولار في المصرف الأمريكي.

كما شهدت الأسواق أمس قرار المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مع التأكيد على أن القرار المستقبلية ستعتمد على البيانات المالية والاقتصادية.

تلاشى فائق طاقة النفط

قال زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بشركة أرامكو السعودية، في تصريحات لقناة "الشرق" إن الطاقة الفائضة للنفط بالعالم، مع إعادة فتح الصين وانتعاش الطيران سوف تتلاشى لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

بعد أن تراجع الطلب في الصين بواقع 100 ألف برميل يومياً في 2022، تتوقَّع أوبك أن تشهد الصين ارتداداً أقوى من المتوقَّع مع تسارع الاستهلاك بعد سنوات من الإغلاق بسبب "كوفيد".

وتوقع المرشد زيادة في الطلب على المدى المتوسط والطويل، يتزامن ذلك مع محدودية الطاقة الفائضة التي تقل عن مليوني برميل يوميًا بسبب نقص الاستثمارات.

العقود الآجلة الصين كورونا جائحة كورونا النفط سعر النفط الاسهم الامريكية النفط عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

جدول أعمال عمومية نقابة الصحفيين يتضمن 8 بنود أبرزها التصديق على الميزانية

انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العالمية

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حكم السبحة.. هل ورد في الشرع الشريف واستخدمها النبي

حرمان الأسرة من حوافز تنظيم النسل حال إنجاب الطفل الثالث| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

القطة الأفعى الأكثر ندرة على وجه الأرض.. ما قصتها؟

تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ