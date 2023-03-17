ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة مساء أمس الخميس، بعد تراجعها لأقل مستوى في 15 شهراً الأربعاء، وانخفاضها على مدار 3 جلسات.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 74.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.1% مسجلة 68.35 دولار للبرميل عند التسوية.

ووجدت أسعار النفط الدعم من مكاسب الأسهم الأمريكية بعدما وافقت مجموعة تضم 11 بنكاً على دعم "فيرست ريبابلك" عبر إيداع 30 مليار دولار في المصرف الأمريكي.

كما شهدت الأسواق أمس قرار المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مع التأكيد على أن القرار المستقبلية ستعتمد على البيانات المالية والاقتصادية.

تلاشى فائق طاقة النفط

قال زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بشركة أرامكو السعودية، في تصريحات لقناة "الشرق" إن الطاقة الفائضة للنفط بالعالم، مع إعادة فتح الصين وانتعاش الطيران سوف تتلاشى لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

بعد أن تراجع الطلب في الصين بواقع 100 ألف برميل يومياً في 2022، تتوقَّع أوبك أن تشهد الصين ارتداداً أقوى من المتوقَّع مع تسارع الاستهلاك بعد سنوات من الإغلاق بسبب "كوفيد".

وتوقع المرشد زيادة في الطلب على المدى المتوسط والطويل، يتزامن ذلك مع محدودية الطاقة الفائضة التي تقل عن مليوني برميل يوميًا بسبب نقص الاستثمارات.