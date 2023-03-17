تفاصيل مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية بمبادرة كتف في كتف

قال ضياء الشريف، عضو مجلس مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن مبادرة كتف في كتف، بمثابة حدث عظيم ومؤسسة أبو العينين الخيرية من أوائل المؤسسين للتحالف الوطني.



وأضاف ضياء الشريف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التحالف الوطني يضم أكثر من 35 مؤسسة، لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية، مشددا على أن مبادرة كتف في كتف تسهدف توفير 4 ملايين كرتونة.



واسترسل: “نستهدف توفير الكراتين الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، في ظل الأزمات العالمية الحالية، منوها بأن مؤسسة أبو العينين الخيرية، دائما ما تقدم أعمالا خيرية طوال العام”.



وأوضح أن هناك توجيهات من قبل النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين، بتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها التحالف والأسر الأولى بالرعاية.



ولفت إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيرية تعمل منذ أكثر من 4 أعوام، لتقديم العديد من الأنشطة، سواء التنموية أو الخدمية، من خلال توفير فرص عمل للشباب وغيرها.



وأكمل: مؤسسة أبو العينين الخيرية شاركت في قافلة غذائية لمحافظة جنوب سيناء.

