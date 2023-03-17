محمد رمضان حب حياتي.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل شخصيتها فى جعفر العمدة

أكدت الفنانة إيمان العاصي أنها سعيدة جدا بالتعاون مع الفنان الكبير محمد رمضان والمخرج محمد سامي فى مسلسل جعفر العمدة، المفترض عرضه فى موسم رمضان القادم.



وقالت إيمان العاصي في فيديو قامت شركة الإنتاج بنشره عبر صفحتها الرسمية أن شخصية دلال التى تجسدها فى المسلسل من الشخصيات المهمة فى مشوارها الفني.



وأضافت إيمان أنها تجسد فى المسلسل شخصية دلال تربطها علاقة حب قوية بجعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، فتعتبره أنه حب عمرها إلى أن يحدث الكثير من المفاجأة خلال أحداث المسلسل.



وعن كواليس العمل أكدت إيمان العاصي أن غرفتها الشخصية كانت ملتقى لتجمع النجمات فكانت دائما ما يتواجد فيها كل من زينة ومي كساب ومنة فضالي للحديث عن تفاصيل الشخصيات وكيفية أداء الضراير أمام الشاشة فجميهم زوجات رمضان فى المسلسل.





انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

وأعلن محمد سامى الانتهاء من تصوير المسلسل قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: فركش مسلسل جعفر العمدة، ربنا ما يقطعلنا عادة، ودايمًا الحمد لله بخلص تصوير قبل رمضان، إن شاء الله بوعد الجمهور بمسلسل يليق بثقتهم الغالية.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وكشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان. وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.